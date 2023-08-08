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        Haberler Gündem TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİNE zam mı geldi? 2023 İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

        İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine zam var mı, ne kadar oldu?

        İstanbul taksi indi bindi ve açılış ücretleri, 16 milyondan fazla İstanbul sakininin gündeminde yer alıyor. Ocak ayında yapılan zamla birlikte 28 TL olan taksi kısa mesafe ücreti 40 TL'ye çıkarılırken taksimetre açılış ücreti ise 9,80'den 12,65 TL'ye yükselmişti. 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek olan UKOME toplantısında toplu ulaşıma, okul servis ücretlerine ve taksi ücretlerine zam yapılması bekleniyor. İşte 2023 İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretleri zammında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 10:51
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        • 1

          İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretleri, 8 Ağustos Salı günü olağanüstü gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı ile gündeme geldi. Taksi indi bindi parası, okul servis ücretleri ve toplu taşıma zamlarının ele alınacağı toplantının ardından taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine zam gelmesi bekleniyor. İşte 2023 İstanbul'da taksi indi bindi ücreti...

        • 2

          İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de gerçekleştirilecek. Olağanüstü UKOME toplantısının ardından toplu taşıma zamlarının açıklanması bekleniyor.

        • 3

          2023 GÜNCEL İSTANBUL TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ

          Ocak ayında yapılan taşıma zammının ardından taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı. Taksimetre açılış ücreti ise 9,80'den 12,65 TL'ye yükseltilmişti.

        • 4

          İSTANBUL TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ ZAM MI YAPILDI?

          Sosyal medyada taksi indi bindi ücreti 70 TL'ye çıktığı iddiaları yer alırken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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