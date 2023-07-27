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        Haberler Gündem Taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu? 2023 İstanbul taksi ücretlerine zam mı geldi?

        Taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu? 2023 İstanbul taksi ücretlerine zam mı geldi?

        İstanbul'da taksi indi-bindi ücretlerine ilişkin aramalar iyice artmış durumda. 16 milyondan fazla vatandaşın ikamet ettiği megakentte taksi indi-bindi ücretlerine zam geleceği iddia ediliyor. Konuyla ilgili olarak gözler bugünkü UKOME toplantısına çevrildi. İşte, güncel taksi ücretlerine dair son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 10:51
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        • 1

          İstanbul'da taksi indi-bindi ücretlerine dair ciddi bir artış söz konusu. Son olarak Ocak ayında zamlanan ücretlere dair bugün UKOME kritik bir toplantı yapacak ve resmi karar açıklanacak. İşte, gerek İBB kaynakları gerekse İTEO Başkanı Eyüp Aksu'nun açıklamalarından satırbaşları...

        • 2

          İSTANBUL'DA TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 75 TL Mİ OLACAK?

          Sarı taksilerin sık sık gündeme geldiği İstanbul'da bu kez de indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası konuşuluyor. İddiaların sorulduğu İBB kaynakları "Alt komisyonda bu görüşülmüş olabilir bugün ama bu sadece fikir olarak ortaya atılmıştır.

          Taksiciler alt komisyonda bunu istemiş olabilir, ama bu resmi bir karar değil. 27 Temmuz'da UKOME toplantısı var. Orada belli olur." yanıtını verdi.

        • 3

          "EN AZ 80 LİRA OLMASINI TALEP EDİYORUZ"

          İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, en son taksimetre ücretlerine 27 Aralık 2022 tarihinde iyileştirme yapıldığını dile getirerek "Yaklaşık 7 ayı doldurduk. Bizim demirbaş giderlerimize, işçilik, yedek parça, akaryakıt, araç gibi giderlerimize yüzde 100'ün üzerinde zamlar yapıldı. Biz de mesleği sürdürülebilirlik açısından biz de gelirimiz olan taksimetre ücret tarifelerine zam yapılmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettik." dedi.

        • 4

          İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

          En son Ocak ayında yapılan zamla İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkartılmıştı. Taksimetre açılış ücreti de 9,80 TL'den 12,65 TL'ye yükselmişti.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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