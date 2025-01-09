Tarım ve Orman Bakanlığı 31 firmanın daha ürünlerinde usulsüzlük tespit etti. Tağşiş veya taklit yapan firmaların listesi bir kez daha güncellendi. Yapılan denetimlerde zeytinyağına tohum yağı katılması, yoğurtta nişasta tespiti, kekiğe yabancı madde eklenmesi gibi birçok ayıplı ürün yakalandı. İşte, taklit veya tağşiş yapan firmalar...