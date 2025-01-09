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        Haberler Bilgi Ekonomi Taklit veya tağşiş yapan firmalar listesi Tarım ve Orman Bakanlığı Ocak 2025 : Hangi markalar, firmalar Taklit veya tağşiş yapıyor?

        Taklit veya tağşiş yapan firmalar listesi güncellendi: İşte güncel liste!

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapan firmaların listesini güncellendi. 31 markanın daha eklendiği listede 'mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti, tohum yağları karıştırılması, bitkisel yağ -tespiti' gibi birçok usulsüzlük tespit edildi. İşte, Ocak 2025 taklit veya tağşiş yapan firmalar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:33
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          Tarım ve Orman Bakanlığı 31 firmanın daha ürünlerinde usulsüzlük tespit etti. Tağşiş veya taklit yapan firmaların listesi bir kez daha güncellendi. Yapılan denetimlerde zeytinyağına tohum yağı katılması, yoğurtta nişasta tespiti, kekiğe yabancı madde eklenmesi gibi birçok ayıplı ürün yakalandı. İşte, taklit veya tağşiş yapan firmalar...

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          2025 OCAK TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARIN LİSTESİ

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