Taklit veya tağşiş yapan firmalar listesi güncellendi!
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Firmaların, 'yabancı madde tespiti, kanatlı eti tespiti, tohum yağlarının karıştırılması tespiti' gibi birçok usulsüzlüğe yer verdiği belirlendi. İşte, güncel taklit veya tağşiş yapan firmaların listesi...
Giriş: 19.11.2024 - 12:02 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:02
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Taklit veya tağşiş yapan firmalar listesi güncellendi. Listeye eklenen firmaların, 'gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespiti, tek tırnaklı eti tespiti, tohum yağlarının karıştırılması tespiti' gibi birçok usulsüzlüğe karıştığı belirlendi. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit veya tağşiş yapan firmalar listesi...
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TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR LİSTESİ
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