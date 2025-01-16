Taklit veya tağşiş yapan firmalar güncellendi! Güncel listede hangi markalar var?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini güncelledi ve listeye 4 marka daha ekledi. Yapılan denetimlerde firmaların üretimlerinde ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi. İşte, güncel taklit-tağşiş listesi...
Giriş: 16.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:54
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini bir kez daha güncelledi. Birçok usulsüzlüğün tespit edildiği denetimlerde macun ve pul bibere karıştırılan maddelere rastlandı. Liste, son olarak 8 Ocak'ta güncellenmişti. İşte, güncel Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi...
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GÜNCEL TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
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