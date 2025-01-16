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        Haberler Bilgi Ekonomi Taklit veya tağşiş yapan firmalar güncellendi! Ocak 2025 Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar güncel listede hangi markalar var?

        Taklit veya tağşiş yapan firmalar güncellendi! Güncel listede hangi markalar var?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini güncelledi ve listeye 4 marka daha ekledi. Yapılan denetimlerde firmaların üretimlerinde ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi. İşte, güncel taklit-tağşiş listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:54
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          Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini bir kez daha güncelledi. Birçok usulsüzlüğün tespit edildiği denetimlerde macun ve pul bibere karıştırılan maddelere rastlandı. Liste, son olarak 8 Ocak'ta güncellenmişti. İşte, güncel Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi...

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          GÜNCEL TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

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