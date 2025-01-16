Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini bir kez daha güncelledi. Birçok usulsüzlüğün tespit edildiği denetimlerde macun ve pul bibere karıştırılan maddelere rastlandı. Liste, son olarak 8 Ocak'ta güncellenmişti. İşte, güncel Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi...