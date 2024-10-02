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        Haberler Bilgi Yaşam Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı

        Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı

        Taklit ve tağşiş yapan firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi anlık olarak güncelleniyor. Yeni sistemle birlikte kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacak. İşte, 2024 Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 15:12 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:12
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        • 1

          Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, güvenilir gıdanın takibi konusunda uygulamaya konulan yeni sistemin bugünden itibaren devreye gireceğini duyurdu ve ihlal edenlerin ilan edileceğini belirtmişti. Peki Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi hangileri?

        • 2

          TAHŞİŞ ÜRÜN NEDİR?

          Tağşiş, değerli madenlerin içerisine daha değersiz olanlarına katılarak gerçek değerinin düşürülmesi işlemidir. Böylece üzerinde yazılı olan değer aynı kalsa da gerçek değeri düşmektedir. Örneğin altın için “Ayar” kavramı içerisine katılan yabancı madenlerin oranını ifade eder. Ayar yükseldikçe altının oranı artmaktadır. (24 Ayar en kaliteli olandır.) Altına genellikle bakır katılır. Fakat bu durum rengini değiştirerek kızıllaşmasına neden olur. Günümüzde bozuk paraların gerçek değeri ihmal edilir. Çünkü göreceli olarak değersiz madenlerden imal edilirler. Önemli olan üzerindeki nominal değerdir.

          TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          TARIM VE ORMAN BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Bugüne kadar olan eski sistemde; taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar, Bakanlığımız tarafından altı aşamalı bürokratik bir süreçle yönetiliyordu. Bunlar uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Herhangi bir yayınlama periyodu yoktu ve toplu şekilde yayınlanmaktaydı. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak" dedi.

          Bugüne kadar olan eski sistemde; taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar, bakanlık tarafından altı aşamalı bürokratik bir süreçle yönetiliyordu. Uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacak.

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