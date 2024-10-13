Taklit ve tağşiş ürünler listesi: Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini açıkladı

Taklit ve tağşiş ürünler listesi merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde pek çok marka yer alıyor. İlden ile değişiklik gösteren Taklit ve tağşiş yapan ürünler resmi sitede paylaşılıyor. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan sahte gıda listesinde hangi ürünler var? Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? İşte tam liste