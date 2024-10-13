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        Haberler Bilgi Yaşam Taklit ve tağşiş ürünler listesi: Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini açıkladı

        Taklit ve tağşiş ürünler listesi: Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini açıkladı

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehdit eden sahte ürünler listesi duyuruldu. Taklit ve tağşiş yapan firmalar bu noktada merak konusu oldu. Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı. Peki Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 13.10.2024 - 10:46
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        • 1

          Taklit ve tağşiş ürünler listesi merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde pek çok marka yer alıyor. İlden ile değişiklik gösteren Taklit ve tağşiş yapan ürünler resmi sitede paylaşılıyor. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan sahte gıda listesinde hangi ürünler var? Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? İşte tam liste

        • 2

          TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR HANGİLERİ?

          Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş pekçok farklı ürün tespit ediliyor.

          Söz konusu liste "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

        • 3

          Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 498 farklı ürün yayımlandı.

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