Taklit ve tağşiş olan ürünler listesi: Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! 12 Mart tağşiş ve taklit yapılan gıdalar hangisi?

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncel olarak duyuruyor. Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak yeni firmalar tağşiş ve taklit listesine eklendi. Peki 12 Mart taklit ve tağşiş olan firmalar neler?