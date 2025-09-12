Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında gerçekleştirdiği kontrollerin ardından taklit ve tağşiş listesinde yeni güncelleme yaptı. Denetimlerde; kullanımına izin verilmeyen gıda boyası, ilaç etken maddesi, düşük yağ oranı gibi birçok bulgu ortaya çıktı. Belirlenen firma ve markalar, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruldu. İşte, 11 Eylül 2025 tarihine ait güncel taklit ve tağşiş listesi…