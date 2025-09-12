Taklit ve tağşiş listesine yeni firmalar eklendi! 12 Eylül 2025 güncel taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler sonucunda, halkı yanıltıcı ve insan sağlığını tehlikeye sokan ürünler tespit edilerek taklit ve tağşiş listesine eklendi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı üretim yapan işletmeler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Bakanlık, tespit edilen firmaların isimlerini ve ürünlere ilişkin detayları resmi internet sitesinde kamuoyuna duyurdu. İşte, 11 Eylül 2025 tarihi itibarıyla açıklanan güncel taklit ve tağşiş listesi…
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında gerçekleştirdiği kontrollerin ardından taklit ve tağşiş listesinde yeni güncelleme yaptı. Denetimlerde; kullanımına izin verilmeyen gıda boyası, ilaç etken maddesi, düşük yağ oranı gibi birçok bulgu ortaya çıktı. Belirlenen firma ve markalar, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruldu. İşte, 11 Eylül 2025 tarihine ait güncel taklit ve tağşiş listesi…
