Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Tüketici sağlığını tehdit eden ürünleri tespit etmek amacıyla yapılan kontroller sonucunda, bazı firmaların taklit ve tağşiş yaptığı belirlendi. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler ve sorumlu markalar, kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere yeniden güncellenen listede yer aldı. İşte, 28 Mayıs 2025 tarihli son taklit ve tağşiş listesi…