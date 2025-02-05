Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! İşte usulsüzlük yaptığı belirlenen firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Yapılan denetimler sonucunda birçok markada çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. İşte, 4 Şubat günü listeye eklenen firmalar...
Giriş: 05.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:47
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncellemeye devam ediyor. 4 Şubat günü Bakanlık, denetim yaptığı firmalardan usulsüzlük tespit edilenleri paylaştı. İşte, güncel bilgilerle taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi...
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GÜNCEL TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
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GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ