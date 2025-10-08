Habertürk
        Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Ekim 2025 usulsüzlük yapan gıda markalarının güncel listesi

        Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! 7 Ekim 2025 usulsüzlük yapan gıda markalarının güncel listesi

        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalara ilişkin listesini yeniledi. Yapılan incelemelerde; ürün içeriğinde yanlış veya yanıltıcı bilgiler, izin verilmeyen katkı maddelerinin kullanımı ve besin değerinde uygunsuzluklar ön plana çıktı. Bakanlık, tespit edilen işletmelerin isimleri ve söz konusu ürünlere dair detayları resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu. İşte, 7 Ekim 2025 itibarıyla açıklanan güncel taklit ve tağşiş listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 12:51 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:51
          Sağlık ve güvenlik standartlarını korumak amacıyla yapılan resmi denetimlerde, tüketiciyi yanıltan ve mevzuata aykırı ürünler tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen kontroller sonucunda, taklit ve tağşiş uygulamalarıyla gıda güvenliğini riske atan işletmeler belirlendi. Bu firmalar hakkında yasal süreçlerin başlatıldığı açıklanırken, uygunsuzluk tespit edilen ürünler ve işletme bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte, 7 Ekim 2025 tarihli güncel taklit tağşiş listesi...

          7 Ekim 2025 taklit tağşiş listesi

          7 Ekim 2025 taklit tağşiş listesi

          7 Ekim 2025 taklit tağşiş listesi

          7 Ekim 2025 taklit tağşiş listesi

