Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! 22 Ekim 2025 denetimlerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak ve gıda sektöründe şeffaflığı artırmak amacıyla yürüttüğü kontroller sonucunda, taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen firmalara yönelik güncel listesini yayımladı. Denetimler kapsamında, bazı ürünlerde mevzuata aykırı içerik kullanımı, etiket bilgilerinde yanıltıcı ifadeler ve laboratuvar analizlerinde besin değerleri açısından uygunsuzluklar belirlendi. Bakanlık, bu tespitlerin ardından ilgili firmaların adlarını ve ürün detaylarını kamuoyunun erişimine açarak resmi internet sitesinde paylaştı. İşte, 22 Ekim 2025 tarihi itibarıyla açıklanan yeni taklit ve tağşiş ürünler listesi…
