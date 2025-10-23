Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla sürdürülen denetimler sonucunda, mevzuata uygun olmayan ve tüketiciyi yanıltıcı ürünler tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu denetimlerde, taklit ve tağşiş yaparak ürün kalitesini düşüren ve güvenilirliği zedeleyen işletmeler ortaya çıkarıldı. Bakanlık, bu firmalar hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığını duyururken, analiz sonuçlarına göre uygunsuzluk saptanan ürünlerin ve işletmelerin ayrıntılı listesini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. İşte, 22 Ekim 2025 itibarıyla yayımlanan güncel taklit ve tağşiş listesi...