Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! 14 Ağustos 2025 taklit ve tağşiş listesine hangi firmalar eklendi, hangi usulsüzlükler tespit edildi?

        Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! 14 Ağustos 2025 taklit ve tağşiş listesine hangi firmalar eklendi?

        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Yapılan denetimler sonucunda yağ oranının düşük olması, eritme tuzu tespiti, tek tırnaklı eti tespiti gibi birçok usulsüzlüğe rastlandı. Söz konusu markalar, Bakanlığın sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 14 Ağustos 2025 taklit ve tağşiş listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 12:17 Güncelleme: 15.08.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aralıksız yürüttüğü denetimlerde, gıda güvenliğini tehlikeye atan markalar taklit ve tağşiş listesine eklendi. Yapılan kontrollerde, mevzuata aykırı üretim yapan firmalar belirlenerek gerekli işlemler başlatıldı. Bakanlık, tespit edilen işletmelerin isimlerini ve ilgili ürünlerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İşte, 14 Ağustos 2025 itibarıyla açıklanan en güncel taklit ve tağşiş listesi…

        • 2

          Taklit ve tağşiş listesi 14 Ağustos 2025

        • 3

          Taklit ve tağşiş listesi 14 Ağustos 2025

        • 4

          Taklit ve tağşiş listesi 14 Ağustos 2025

        • 5

          Taklit ve tağşiş listesi 14 Ağustos 2025

        • 6

          Taklit ve tağşiş listesi 14 Ağustos 2025

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı
        Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Sağ bekte yeni iddia!
        Sağ bekte yeni iddia!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        Habertürk Anasayfa