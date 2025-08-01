Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! 31 Temmuz güncel taklit ve tağşiş listesine eklenen firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aralıksız sürdürülen gıda denetimleri kapsamında, halk sağlığını tehlikeye atan taklit ve tağşiş uygulamalarına bir kez daha rastlandı. Denetimlerde mevzuata aykırı ürün ürettiği belirlenen firmalar tespit edilerek, ilgili işletmelerin adları ve ürün bilgileri kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte, 31 Temmuz tarihli en güncel taklit ve tağşiş listesi...
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü kesintisiz denetimler neticesinde, gıda ürünlerinde yapılan taklit ve tağşiş uygulamaları bir kez daha ortaya çıkarıldı. Gerçekleştirilen kontrollerin ardından mevzuata aykırı ürünlere rastlanan firmalar tespit edilerek, ilgili markaların isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 31 Temmuz 2025 tarihli güncellenmiş taklit ve tağşiş listesine dair ayrıntılar...
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31 Temmuz 2025 taklit ve tağşiş listesi
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