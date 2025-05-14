Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler aralıksız sürüyor. Ayıplı ve kusurlu durumların marka ismi ile beraber paylaşıldığı liste yeniden güncellendi. Yapılan son kontrollerde çeşitli usulsüzlüklere rastlandı. İşte, 13 Mayıs 2025 tarihli güncellenmiş taklit ve tağşiş listesi…