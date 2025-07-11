Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! İşte 10 Temmuz güncel taklit ve tağşiş listesine eklenen firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü kesintisiz gıda denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar bir kez daha ifşa edildi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı ürün tespit edilen işletmelerin isimleri ve ürün detayları kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, 10 Temmuz tarihli güncel taklit ve tağşiş listesi…
Giriş: 11.07.2025 - 09:58 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:58
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aralıksız sürdürülen gıda denetimleri sonucu taklit ve tağşiş listesi bir kez daha güncellendi. Yapılan denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler sonrası, markaların isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, 10 Temmuz taklit ve tağşiş listesi...
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10 TEMMUZ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
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