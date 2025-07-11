Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aralıksız sürdürülen gıda denetimleri sonucu taklit ve tağşiş listesi bir kez daha güncellendi. Yapılan denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler sonrası, markaların isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, 10 Temmuz taklit ve tağşiş listesi...