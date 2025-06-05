Taklit tağşiş listesine yeni firmalar eklendi: 5 Haziran 2025 güncel taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda güvenliğine yönelik yürüttüğü denetimler aralıksız devam ediyor. Son denetim sürecinde, tüketici sağlığını tehdit eden ürünler ve bu ürünleri piyasaya süren firmalar tekrar incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde; ürünlerin içeriğinde bulunması gereken maddelerin eksik ya da hatalı olması, etiket bilgilerinin gerçeği yansıtmaması, mevzuata aykırı katkıların kullanılması gibi ciddi ihlaller belirlendi. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen firmalar kamuoyuna açıklandı. İşte, 5 Haziran 2025 tarihli en güncel taklit ve tağşiş listesi…
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla denetim çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan analiz ve kontroller sonucunda, bazı firmaların ürünlerinde taklit ve tağşişe başvurduğu tespit edildi. Etiket bilgileri ile içeriklerin uyuşmaması, yasaklı maddelerin kullanımı ve yanıltıcı beyanlar gibi ciddi uygunsuzluklar belirlenen ürünler, sorumlu firmalarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 5 Haziran 2025 itibarıyla açıklanan en güncel taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi…
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5 HAZİRAN 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
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