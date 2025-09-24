Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü incelemeler sonucunda taklit ve tağşiş listesinde yeni bir güncelleme yaptı. Kontrollerde; mevzuata aykırı gıda boyası kullanımı, ilaç etken maddesi ilavesi ve yağ oranı düşüklüğü gibi çeşitli uygunsuzluklar tespit edildi. Belirlenen firma ve ürünler, Bakanlığın resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte, 23 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yayımlanan güncel taklit ve tağşiş listesi…