Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik listesini güncelledi. İncelemelerde; standart dışı katkı maddesi kullanımı, ürün içeriğinde yanıltıcı beyanlar ve besin değerinde tespit edilen uygunsuzluklar öne çıktı. Bakanlık, bu kapsamda belirlenen işletmelerin isimlerini ve ilgili ürün bilgilerini resmi internet sitesinde kamuoyu ile paylaştı. İşte, 3 Ekim 2025 tarihi itibarıyla açıklanan güncel taklit ve tağşiş listesi…