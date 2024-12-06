Taklit-tağşiş listesi güncellendi! 21 firmada daha usulsüzlük tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Listede, 'yağ oranının düşük olması, mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti, tohum yağlarının karıştırılması, inek sütü tespiti' gibi gibi birçok usulsüzlük yer aldı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Aralık ayı taklit veya tağşiş yapan firmalar listesi...
Giriş: 06.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:40
- 1
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. 21 firmanın daha çeşitli usulsüzlük ile gıda ürünlerine farklı maddeler karıştırdığı tespit edildi. İşte, güncel taklit veya tağşiş yapan firmaların listesi...
TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR LİSTESİ ARALIK
- 2
- 3
-
- 4
- 5
- 6
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ