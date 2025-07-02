Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlere devam ediyor. Denetimler sonucunda taklit ve tağşiş listesi güncellenerek, kamuoyu ile paylaşılıyor. 1 Temmuz'da paylaşılan son listede 56 firma daha yapılan denetimleri geçemedi ve gıda ürünlerinde çeşitli usülsüzlükler belirlendi. İşte, 1 Temmuz 2025 güncel taklit tağşiş listesi...