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        Haberler Bilgi Ekonomi Taklit tağşiş listesi 17 Nisan 2025: Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit tağşiş listesinde hangi markalar, firmalar var?

        Taklit tağşiş listesi güncellendi! İşte 17 Nisan 2025 taklit tağşiş listesi

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği kontroller aralıksız devam ederken, taklit ve tağşiş yapan firmalar kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. Son denetimlerde, bazı gıda ürünlerinde; bitkisel yağ tespiti, kakatat (kalp) tespiti, tohum yağları karıştırılması tespiti gibi tüketiciyi aldatmaya yönelik ciddi ihlaller belirlendi. İşte, 17 Nisan 2025 tarihli güncel taklit ve tağşiş listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:30
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          Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sürerken, taklit ve tağşiş listesi de güncellenmeye devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda firmaların ürünlerinde, 'yağ oranının düşük olması, tek tırnaklı eti tespiti, gıdada izin verilmeyen boya tespiti' gibi ayıplı durumlar tespit edildi. İşte, 17 Nisan 2025 taklit tağşiş listesi...

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