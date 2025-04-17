Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sürerken, taklit ve tağşiş listesi de güncellenmeye devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda firmaların ürünlerinde, 'yağ oranının düşük olması, tek tırnaklı eti tespiti, gıdada izin verilmeyen boya tespiti' gibi ayıplı durumlar tespit edildi. İşte, 17 Nisan 2025 taklit tağşiş listesi...