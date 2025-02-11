Tarım ve Orman Bakanlığı, tağşiş ve taklit listesini güncellemeye devam ediyor. Yapılan son denetimler firmaların, "tohum yağı karıştırması, kanatlı et eklenmesi, yağ oranının düşük olması" gibi birçok usulsüzlüğü ortaya çıkardı. İşte, güncel taklit ve tağşiş listesi...