Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - ELAZIĞ

Necmettin Erbakan Bulvarı'nda Mehmet Mamur'un kullandığı 23 AAR 778 plakalı otomobil, takla atarak kaldırımdaki ağaca ve yolun karşısındaki elektrik direğine çarptı.Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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