Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'ın Çine ilçesinden Aydın istikametine giden Vural Şen yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Çaltı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şen'in cansız bedeni Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.