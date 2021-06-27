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Takla atan otomobilin şoförü: Bir sigara verin gözünüzü seveyim

Hatay'da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralanırken, kazadan yara almayan otomobilin sürücüsü ise "Zaten 50- 60 bin lira zarara girdim. Bir sigara verin, gözünüzü seveyim" dedi.

27.06.2021 - 19:24 | Güncelleme: ABONE OL
Takla atan otomobilin şoförü: Bir sigara verin gözünüzü seveyim
Takla atan otomobilin şoförü: Bir sigara verin gözünüzü seveyim
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DHA

Kaza, saat 16.00 sıralarında Samandağ- Arsuz karayolunda meydana geldi.

İddiaya göre, Arsuz istikametine ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Araçta bulunan kazazedelerin yardımına ise Arsuz ilçesinden dönen tarım işçileri ve Jandarma ekipleri koştu.

"60 BİN LİRA ZARARA GİRDİM, SİGARA VERİN"

Yaralılar araçtan çıkarılırken, sürücünün ise alkollü olduğu öne sürüldü.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün, "Zaten 50-60 bin lira zarara girdim. Bir sigara verin gözünüzü seveyim" demesi dikkat çekti. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.

İsmi öğrenilemeyen sürücü ifadesi alınmak üzere Jandarma merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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