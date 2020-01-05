İzmir'in Balçova ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda, Narlıdere ilçesi istikametinden gelen Serhat Sucu'nun kullandığı 40 KL 313 plakalı otomobil, önce refüjdeki ağaca çarptı ardından takla atıp karşı şeride geçti. Bu sırada araçtaki 3 kişi yola savrulurken otomobil de alev aldı.

DHA'nın haberine göre, kaza yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Karacaoğlan (22) ve Berkay Altınay'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı Serhat Sucu'nun ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle 10 aydır kemoterapi tedavisi gören evli ve bir çocuk babası Berkay Altınay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karabağlar ilçesindeki Sinan Camisi'ne getirildi.

Altınay'ın ailesi ve yakınları, törende büyük üzüntü yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından Altınay'ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Karacaoğlan'ın cenazesinin Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Yaralı Serhat Sucu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAZA ÖNCESİ CANLI YAYIN

Öte yandan kazadan bir süre önce, Hüseyin Karacaoğlan'ın sosyal medya hesabından birçok paylaşım yaptığı belirlendi. Karacaoğlan'ın paylaşımlarında, alkol şişelerinin bulunması dikkat çekerken, kazadan hemen önce hesabından canlı yayın da yaptığı ortaya çıktı. Otomobil hareket halindeyken yapılan canlı yayında, 3 kişinin radyoda çalan şarkıya eşlik ettiği ve bir kişinin 'Biralarınız bitti mi?' diye sorduğu duyuldu.