Burunları bile kanamadı

İHA

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Arnavutköy - İstanbul Havalimanı yolu Çardaktepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük olan ve ehliyetleri olmayan 3 arkadaş otomobil ile gezintiye çıktı. Ehliyetsiz sürücü cadde üzerinde önlerinde ilerleyen kamyoneti sollamak istediği esnada otomobil orta refüje çarparak takla atarak sürüklenmeye başladı.

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Kamyonun önünde takla atarak sürüklenmeye başlayan otomobildeki arkada oturan şahıs, kapının açılmasıyla yola düşerek hemen refüje çıkarken, önde bulunan bir kişi ise otomobilin durmasına yakın kapıdan çıktı. Otomobilden yola düşen iki kişi burnu bile kanamadan kurtulurken, araçtaki diğer arkadaşları ise yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İNANILMAZ KURTULUŞ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Arnavutköy’de otomobilin takla atarak sürüklendiği ve araçtakilerin yola düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonu geçmeye çalışan otomobilin takla attığı ve içindeki bir kişinin yola düşerek refüje çıktığı, diğer kişinin ise aracın durmaya yakın düştüğü ve vatandaşların yardım ettiği görülüyor.