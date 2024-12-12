Takla atan araçta 3 can kaybı!

Konya'da takla atan otomobildeki 3 kişi öldü. Aracın ibresinin 130 kilometrede takılı olduğu belirledi.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 15.30 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Fahrettin Yavuz’un kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı.

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HIZ GÖSTERGESİ 130 KM'DE KALDI

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Fahrettin Yavuz ve yanındaki Ekrem Taşkıran ile Müslüm Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bu arada ekipler, aracın ibresinin 130 kilometrede takılı olduğunu tespit etti.