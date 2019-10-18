Takiptekiler filmi oyuncuları kimler? Takiptekiler filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram ve Suç dolu filmde Alacakaranlık serileri ile üne kavuşan Taylor Lautner yer alıyor. İşte Takiptekiler (Tracers) filmine dair detaylar...

TAKİPTEKİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

New York'lu bisikletli kurye Cam'in başı mafyayla derde girer. Genç adam kaçış sırasında güzeller güzeli bir kıza çarpar ve ikili kısa sürede kendilerini beklemedikleri bir aşkın içinde bulur. Aksiyon dozu yüsek bu öykü, Lautner'ın Kaçış filminden sonraki bir diğer yüksek tempolu filmi.

TAKİPTEKİLER FİLMİ OYUNCULARI

Taylor Lautner

Rolü : Cam

Marie Avgeropoulos

Rolü : Nikki

Adam Rayner

Adam Rayner

Rolü : Miller

Rafi Gavron

Rafi Gavron

Rolü : Dylan