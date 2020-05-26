Takipçileriyle ev yapımı klip çekti - İSTANBUL

AA

Goncagül, "Biri Var" albümündeki, sözleri Hüseyin Goncagül'e, müziği ise Abdülbaki Kömür'e ait, "Selam Sizlere" adlı eseri için hazırladığı klibin ortaya çıkış hikayesini AA muhabirine anlattı.Sosyal medya hesabından 28 Nisan'da yaptığı çağrıyla takipçilerinden klip için video istediğini belirten Yusuf Goncagül, "Destek olmak ve klipte oynamak isteyenler video çekip göndersinler, diye duyurduk. Videolar tamamlandıktan sonra bir kolaj yaptık. Ben de evden bir video çekmiştim. Amacımız evde kaldığımız süreçte hem bir hatıra olması hem de bir farkındalık oluşturmasıydı. Normalde belki dışarıda, sahnede, orkestrayla bir klip çekecektik. Hem dışarı çıkmamış olalım hem de bizi dinleyenlerin de katıldığı bir klip olsun dedik." açıklamasını yaptı.Sanatçı, yönetmenliğini Gökhan Özavar'ın üstlendiği klip için Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden 50'nin üzerinde video gönderildiğine dikkati çekti.- "Sağlık çalışanlarına bir selam olsun istedik"Yusuf Goncagül, sosyal medyadaki takipçileri için hazırladığı paylaşımlarda nasıl video çekilebileceğini anlattığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:"Mesela birisi benim resmimi kendi yeteneği doğrultusunda çizmiş ve onu çekmiş. Onu da koyduk. Herkes ucundan köşesinden destekledi, videolar gönderdi. Sağ olsunlar. Formata uymayan birkaç video vardı onları mecburen eledik ama genel olarak hepsini kullanmaya çalıştık. İzlemek isteyen sanatseverler Youtube'da 'Netd' kanalında izleyebilir. Selam Sizlere'yi seçtik çünkü bu süreçte çok büyük emek harcayan sağlık çalışanlarına da bir selam olsun istedik. Bugünlerden bir hatıra kalmış olacak. Evde kaldığımız süreç bize birçok yenilik getirdi. Farklı üretimlerle, canlı yayınlar yaptık. Bu da o üretim biçimlerinden oldu."Video göndererek klibe destek olan tüm dinleyicilerine teşekkür eden sanatçı, bu süreçte müzik çalışmalarına devam ettiğini de sözlerine ekledi.