Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Takımların Süper Lig kariyeri! - Futbol Haberleri

        Takımların Süper Lig kariyeri!

        Süper Lig'in 67 yıllık geçmişine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgasını vururken, yeniden lige yükselen Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük bu sezon yarışın bir parçası olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 11:27 Güncelleme: 06.08.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takımların Süper Lig kariyeri!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de 68. sezon öncesi takımların lig tarihindeki serüveni dikkat çekiyor. Lige Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damgasını vururken, yeniden lige yükselen Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük bu sezon yarışın bir parçası olacak.

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1959 yılında başlayan ligde tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.

        Türk futbolunun köklü ekipleri Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük yeniden en üst ligde mücadele etmeye hazırlanırken eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, takımların son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:

        Galatasaray

        Kuruluş yılı: 1905

        Renkleri: Sarı-kırmızı

        Kulüp başkanı: Dursun Özbek

        REKLAM

        Teknik direktör: Okan Buruk

        Stadı: Rams Park (53 bin 978)

        Sezon: 68. sezonu

        En iyi derecesi: Şampiyon (25 kez)

        En kötü derecesi: 13.

        En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu, MKE Ankaragücü)

        En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)

        En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

        Fenerbahçe:

        Kuruluş yılı: 1907

        Renkleri: Sarı-lacivert

        Kulüp başkanı: Ali Koç

        Teknik direktör: Jose Mourinho

        Stadı: Chobani (47 bin 430)

        Sezon: 68. sezonu

        En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)

        En kötü derecesi: 10.

        En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor, Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)

        En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)

        Beşiktaş:

        Kuruluş yılı: 1903

        Renkleri: Siyah-beyaz

        Kulüp başkanı: Serdal Adalı

        REKLAM

        Teknik direktör: Ole Gunnar Solskjaer

        Stadı: Tüpraş (42 bin 445)

        Sezon: 68. sezonu

        En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)

        En kötü derecesi: 11. (2 kez)

        En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)

        En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)

        Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.

        Trabzonspor:

        Kuruluş yılı: 1967

        Renkleri: Bordo-mavi

        Kulüp başkanı: Ertuğrul Doğan

        Teknik direktör: Fatih Tekke

        Stadı: Papara Park (40 bin 980)

        Sezon: 52. sezonu

        En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)

        En kötü derecesi: 14.

        En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)

        En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)

        REKLAM

        En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)

        Gençlerbirliği:

        Kuruluş yılı: 1923

        Renkleri: Kırmızı-siyah

        Kulüp başkanı: Osman Sungur

        Teknik direktör: Hüseyin Eroğlu

        Stadı: Eryaman (20 bin)

        Sezon: 47. sezonu

        En iyi derecesi: 3. (2 kez)

        En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor, Galatasaray)

        En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor)

        Samsunspor:

        Kuruluş yılı: 1965

        Renkleri: Kırmızı-beyaz-siyah

        Kulüp başkanı: Yüksel Yıldırım

        Teknik direktör: Thomas Reis

        Stadı: Samsun Yeni 19 Mayıs (33 bin 303)

        Sezon: 33. sezonu

        En iyi derecesi: 3. (3 kez)

        En kötü derecesi: 7 kez küme düştü.

        En farklı skorlu galibiyeti: 8-2 (Petrolofisi), 6-0 (Zonguldakspor)

        REKLAM

        En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (Fenerbahçe)

        En gollü maçı: 8-2 (Petrolofisi)

        Göztepe:

        Kuruluş yılı: 1925

        Renkleri: Sarı-kırmızı

        Kulüp başkanı: Rasmus Ankersen

        Teknik direktör: Stanimir Stoilov

        Stadı: Gürsel Aksel (20 bin 756)

        Sezon: 32. sezonu

        En iyi derecesi: 3.

        En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy

        En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Adana Demirspor)

        En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş) 

        Antalyaspor:

        Kuruluş yılı: 1966

        Renkleri: Kırmızı-beyaz

        Kulüp başkanı: Rıza Perçin

        Teknik direktör: Emre Belözoğlu

        Stadı: Corendon Airlines Park Antalya (29 bin 307)

        Sezon: 30. sezonu

        En iyi derecesi: 5.

        En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)

        REKLAM

        En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)

        Kayserispor:

        Kuruluş yılı: 1966

        Renkleri: Sarı-kırmızı

        Kulüp başkanı: Nurettin Açıkalın

        Teknik direktör: Markus Gisdol

        Stadı: RHG Enertürk Enerji (32 bin 864)

        Sezon: 30. sezonu

        En iyi derecesi: 5. (4 kez)

        En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor, Hatayspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)

        En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor), 3-6 (Alanyaspor)

        Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.

        Konyaspor:

        Kuruluş yılı: 1922

        Renkleri: Yeşil-beyaz

        Kulüp başkanı: Ömer Atiker

        Teknik direktör: Recep Uçar

        Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (41 bin 600)

        REKLAM

        Sezon: 25. sezonu

        En iyi derecesi: 3. (İki kez)

        En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)

        En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)

        Çaykur Rizespor:

        Kuruluş yılı: 1953

        Renkleri: Mavi-yeşil

        Kulüp başkanı: İbrahim Turgut

        Teknik direktör: İlhan Palut

        Stadı: Çaykur Didi (14 bin 850)

        Sezon: 24. sezonu

        En iyi derecesi: 5.

        En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor), 7-1 (Göztepe)

        En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe - 2 kez, Trabzonspor, Beşiktaş)

        En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor)

        Kasımpaşa:

        Kuruluş yılı: 1921

        Renkleri: Lacivert-beyaz

        Kulüp başkanı: Mehmet Fatih Saraç

        REKLAM

        Teknik direktör: Şota Arveladze

        Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)

        Sezon: 22. sezonu

        En iyi derecesi: 5.

        En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)

        En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)

        En gollü maçı: 5-4 (Hatayspor), 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor, Adana Demirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)

        Kocaelispor:

        Kuruluş yılı: 1966

        Renkleri: Yeşil-siyah

        Kulüp başkanı: Recep Durul

        Teknik direktör: Selçuk İnan

        Stadı: Kocaeli (34 bin 829)

        Sezon: 21. sezonu

        En iyi derecesi: 4.

        En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 7-1 (Altay)

        En farklı skorlu yenilgisi: 1-7 (Beşiktaş)

        En gollü maçı: 4-5 (Galatasaray, Altay), 7-2 (Kayserispor)

        İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor):

        REKLAM

        Kuruluş yılı: 1990/2014

        Renkleri: Turuncu-lacivert

        Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ

        Teknik direktör: Çağdaş Atan

        Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 067)

        Sezon: 18. sezonu

        En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)

        En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Galatasaray)

        En gollü maçı: 5-4 (Alanyaspor), 6-2 (Adana Demirspor), 5-2 (Antalyaspor)

        Fatih Karagümrük:

        Kuruluş yılı: 1926

        Renkleri: Kırmızı-siyah

        Kulüp başkanı: Süleyman Hurma

        Teknik direktör: Marcel Licka

        Stadı: Atatürk Olimpiyat (77 bin 563)

        Sezon: 11. sezonu

        En iyi derecesi: 8. (3 kez)

        En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

        En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Adana Demirspor), 5-1 (Galatasaray, Trabzonspor), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Sivasspor)

        REKLAM

        En gollü maçı: 6-1 (Zonguldakspor), 5-4 (Fenerbahçe), 4-3 (Yeni Malatyaspor), 3-4 (Kasımpaşa), 4-3 (Sivasspor)

        Corendon Alanyaspor:

        Kuruluş yılı: 1948

        Renkleri: Turuncu-yeşil

        Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu

        Teknik direktör: Joao Pereira

        Stadı: Gain Park (9 bin 784)

        Sezon: 10. sezonu

        En iyi derecesi: 5. (2 kez)

        En kötü derecesi: 15.

        En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor-2 kez, İstanbulspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)

        En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor), 5-4 (İstanbul Başakşehir)

        Gaziantep FK:

        Kuruluş yılı: 1988

        Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah

        Kulüp başkanı: Memik Yılmaz

        Teknik direktör: İsmet Taşdemir

        Stadı: Kalyon (30 bin 320)

        Sezon: 7. sezonu

        En iyi derecesi: 8.

        En kötü derecesi: 15.

        En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Adana Demirspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)

        En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)

        Eyüpspor:

        REKLAM

        Kuruluş yılı: 1919

        Renkleri: Eflatun-sarı

        Kulüp başkanı: Murat Özkaya

        Teknik direktör: Selçuk Şahin

        Stadı: Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 797)

        Sezon: 2. sezonu

        En iyi derecesi: 6.

        En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Adana Demirspor)

        En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Galatasaray)

        En gollü maçı: 1-5 (Galatasaray), 6-0 (Adana Demirspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        Yargıtay’dan emsal “akıllı ilaç” kararı!
        Yargıtay’dan emsal “akıllı ilaç” kararı!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Tahliye davasını kaybeden özel yurtta eşya kaçırma girişimi!
        Tahliye davasını kaybeden özel yurtta eşya kaçırma girişimi!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Aslı Baş davası sil baştan!
        Aslı Baş davası sil baştan!
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        Hindistan'da heyelan: 100 kişi kayıp
        Hindistan'da heyelan: 100 kişi kayıp
        Pegasus'tan powerbank kararı
        Pegasus'tan powerbank kararı
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Gökyüzünün gizli dili
        Gökyüzünün gizli dili
        Trump'tan Rusya'ya yaptırımlara ilişkin açıklama
        Trump'tan Rusya'ya yaptırımlara ilişkin açıklama
        Lübnan'da silahların toplanması kararı
        Lübnan'da silahların toplanması kararı
        Donald Trump çatıya çıktı
        Donald Trump çatıya çıktı
        Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda dikkat çeken kararlar
        Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda dikkat çeken kararlar
        Habertürk Anasayfa