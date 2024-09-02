MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül MasterChef takımlar nasıl oluştu?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için tezgah başına geçti. Danilo, Somer ve Mehmet Şef kaptanlı oyununda yarışmacılardan 'köfte ekmek' yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, takım kaptanları kendi stratejilerine göre mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçti. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 2 Eylül 2024 MasterChef Türkiye mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...
- 1
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Eleme gecesinde Çağlar'ın vedası, yarışmacılar arasında şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanırken, yedeklerden ana kadroya dahil olan isim Yudum oldu. Yeni bölümde ise yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi köfte ekmeği yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Mavi takım kaptanı aynı zamanda dokunulmazlığın da sahibi oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 2 Eylül MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyununu Kaan kazandı ve mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Kaan kırmızı takım kaptanı olarak Ezgi'yi seçti.
- 3
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli oldu.
Mavi Takım
Kaan (Kaptan)
Akın
Alper
Kerem
Hakan
Onur
Semih
Emre
Nevzat
Muratcan
-
- 4
Kırmızı Takım
Ezgi (Kaptan)
Ayşe
Zeynep
Eda
Beril
Beyza
Yudum
Nigar
Şirin
Zübeyde
- 5
29 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'de 29 Ağustos Perşembe günü yedeklerden ana kadroya giren isim Yudum oldu.
- 6
MASTERCHEF KİM ELENDİ? (1 EYLÜL PAZAR)
MasterChef'te son elenen isim Çağlar oldu.
-