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        Haberler Televizyon TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar belli oldu mu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Kaptanlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan profiterol yapmalarını istedi. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olduğu yarışmada, takım kaptanları kendi stratejisine göre takımlarını oluşturdu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?" İşte 9 Ekim Pazartesi MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 00:22 Güncelleme: 10.10.2023 - 00:22
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        • 1

          MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyacanı yaşandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için tezgah başında olacak. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı MasterChef'te mavi ve kırmızı takımlar gecenin sonunda belli oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar belli oldu mu?" İşte 9 Ekim MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Hasan oldu. Mavi takım kaptanı Hasan kırmızı takım kaptanı olarak Kıvanç'ı seçti.

        • 3

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte mavi ve kırmızı takım

        • 4

          Mavi takım

          Hasan (Takım kaptanı)

          Tahsin

          Eren

          Sergen

          Dilara

          Azize

          Tanya

          Cemre

          Batuhan

        • 5

          Kırmızı takım

          Kıvanç (Takım kaptanı)

          Alican

          Metin

          Barbaros

          Esra

          Tolga

          Ayaz

          Barış

          Kerem

        • 6

          MASTERCHEF ALL STAR'DA EN SON KİM ELENDİ?

          MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu. 8 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümde ise yarışmaya Eda veda etti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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