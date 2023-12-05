Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık 2023 MasterChef All Star yeni takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık 2023 MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Allstar yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Git gide yarışmacıların azaldığı programda bugün haftanın ilk kaptanlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 00:41 Güncelleme: 05.12.2023 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Her akşam TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Allstar'da bu akşam kaptanlık oyunu oynandı. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan: "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          3 ARALIK MASTERCHEF ALLSTAR KİM ELENDİ?

          MasterChef Allstar'ın yeni bölümü dün akşam saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlandı. Potada olan isimler Esra, Eren, Dilara ve Tolga kıyasıya mücadele verdi. Elenen isim ise Tolga oldu. Elenen yarışmacı Tolga şu ifadeleri kullandı:

          “İki senedir buradaydım. Keyifliydi. 11. olarak elendim. Geçen sene 6. olmuştum. Derecemi yükseltmek istiyorum. Yine de 22 hafta geçirdim. İki senede beni en çok mutlu eden anlar son puanı benim alıp takımımın kazanması oluyordu. Fener balığı yapmıştım unutulmaz oldu. Sanırım düellolarda en başarılı yüzdeyi yakalayan benim. Gururluyum. Beni bekleyen çok iyi bir kariyer var ve iş planlarım var. Kendi işlerime odaklanacağım. Bütün şeflerime sonsuz teşekkür ederim."

        • 3

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'in yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da başladı. Şefler yarışmacılara simit yapmaları için süre verdi. En iyi simidi yapan kişi Eren oldu. Yaratıcılık oyununda ise puanlamalar sonucu mavi takım kaptanı Kıvanç oldu.

        • 4

          MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

          Kıvanç ve Sergen kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. Kaptanlar düelloda 12 ürünün ağırlıklarını tahmin etmeye çalıştı. Günün sonunda Sergen düelloyu 7-3 kazanarak karşı takımdan bir yarışmacıyı kendi takımına alma şansını yakaladı. İşte yeni takımlar

          Takımlar şu şekilde oluşturuldu:

          MAVİ TAKIM: Kıvanç - Kaptan, Barbaros ,Cemre, Esra, Dilara

          KIRMIZI TAKIM: Sergen - Kaptan, Hasan, Tahsin, Batuhan, Eren

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Erdoğan: İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerek
        Erdoğan: İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerek
        Fener 4 köşe!
        Fener 4 köşe!
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        "Derbide iyiden fazlası gerek"
        "Derbide iyiden fazlası gerek"
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        Habertürk Anasayfa