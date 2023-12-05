MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık 2023 MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Allstar yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Git gide yarışmacıların azaldığı programda bugün haftanın ilk kaptanlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? İşte detaylar...
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Her akşam TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Allstar'da bu akşam kaptanlık oyunu oynandı. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan: "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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3 ARALIK MASTERCHEF ALLSTAR KİM ELENDİ?
MasterChef Allstar'ın yeni bölümü dün akşam saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlandı. Potada olan isimler Esra, Eren, Dilara ve Tolga kıyasıya mücadele verdi. Elenen isim ise Tolga oldu. Elenen yarışmacı Tolga şu ifadeleri kullandı:
“İki senedir buradaydım. Keyifliydi. 11. olarak elendim. Geçen sene 6. olmuştum. Derecemi yükseltmek istiyorum. Yine de 22 hafta geçirdim. İki senede beni en çok mutlu eden anlar son puanı benim alıp takımımın kazanması oluyordu. Fener balığı yapmıştım unutulmaz oldu. Sanırım düellolarda en başarılı yüzdeyi yakalayan benim. Gururluyum. Beni bekleyen çok iyi bir kariyer var ve iş planlarım var. Kendi işlerime odaklanacağım. Bütün şeflerime sonsuz teşekkür ederim."
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da başladı. Şefler yarışmacılara simit yapmaları için süre verdi. En iyi simidi yapan kişi Eren oldu. Yaratıcılık oyununda ise puanlamalar sonucu mavi takım kaptanı Kıvanç oldu.
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MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Kıvanç ve Sergen kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. Kaptanlar düelloda 12 ürünün ağırlıklarını tahmin etmeye çalıştı. Günün sonunda Sergen düelloyu 7-3 kazanarak karşı takımdan bir yarışmacıyı kendi takımına alma şansını yakaladı. İşte yeni takımlar
Takımlar şu şekilde oluşturuldu:
MAVİ TAKIM: Kıvanç - Kaptan, Barbaros ,Cemre, Esra, Dilara
KIRMIZI TAKIM: Sergen - Kaptan, Hasan, Tahsin, Batuhan, Eren