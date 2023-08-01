MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef, bu sene Allstar konseptiyle izleyiciyle buluştu. Dün akşam elemenin yaşandığı yarışmada bugün kaptanlık yarışı için mücadele verildi. Konuyla ilgili araştırılan, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
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MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu belli olan kaptanlar, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılarak kendi takımlarını oluşturdu. Dün akşam eleme heyecanının yaşandığı yarışmada bugün yeni takımlar belli oldu.
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MASTERCHEF TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?
MasterChef Allstar bugün yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Kayseri yağlamasının yapıldığı gecede Mavi takım kaptanı Esra oldu.
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MAVİ TAKIM
Esra - Kaptan
Sergen
Dilara
Ayaz
Alican
Azize
Sefa
Çağatay
Berker
Rıfat
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KIRMIZI TAKIM
Gamze - Kaptan
Mert
Barış
Batuhan
Tahsin
Tanya
Eray
Suna
Tolga
Eda
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MASTERCHEF 30 TEMMUZ KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye All Star'da Büşra şeflerin istediği yaprak sarmasını yaptıktan sonra kasnağı tabaktan almayı unuttu. Başarılı yarışmacı bu sebeple yarışmaya veda etti.