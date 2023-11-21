MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef kaptan kim oldu?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olacağı gecede günün konsepti içli köfte oldu. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı MasterChef'te şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?" İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi MasterChef All Star haftanın yeni takımları...
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MasterChef All Star'da eleme gecesinde Ayaz'ın vedası yarışmaya damga vurdu. Duygu dolu anlara sahne olan eleme gecesinde Ayaz şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda elenen isim oldu. MasterChef yeni bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanları açıklandı. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?" İşte 20 Kasım 2023 MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı belli oldu. Mavi takım kaptanı Alican oldu. Alican ise kırmızı takım kaptanı olarak Batuhan'ı seçti.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Alican (Kaptan)
Cemre
Esra
Hasan
Barbaros
Dilara
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KIRMIZI TAKIM
Batuhan (Kaptan)
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Eren
Sergen
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19 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Ayaz oldu.
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DÜELLOYU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım kaptanları Alican ve Batuhan kaptanlık düellosunda bilgi yarışması düzenledi. Düelloyu kazanan kırmızı takım kaptanı Batuhan oldu. Batuhan mavi takımdan Sergen'i kırmızı takıma alırken, Esra'yı da mavi takıma gönderdi.
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