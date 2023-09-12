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        Haberler Televizyon TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, takımlar belli oldu mu? 11 Eylül 2023 MasterChef All Star mavi ve kırmızı takım

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 11 Eylül MasterChef All Star mavi ve kırmızı takım

        MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te mavi ve kırmızı takımlar bu akşam belli olacak. Günün konseptinde şefler yarışmacılardan, et döner yapmalarını istedi. Günün sonundan en başarılı yemeği yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı ise kırmızı takım kaptanı belirleyecek. İşte 11 Eylül 2023 MasterChef All Star haftanın mavi ve kırmızı takımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 00:20 Güncelleme: 12.09.2023 - 00:20
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için geri sayım başladı. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için tezgah başına geçiyor. Zorlu mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te mavi ve kırmızı takım gecenin sonunda belli olacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar belli oldu mu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Alican oldu. Mavi takım kaptanı Alican, kırmızı takım kaptanı olarak Ayaz'ı seçti. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

        • 3

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te haftanın yeni takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:

        • 4

          Mavi takım

          Alican (Kaptan)

          Barbaros

          Kıvanç

          Tolga

          Esra

          Azize

          Kerem

          Sefa

          Eda

        • 5

          Kırmızı takım

          Ayaz (Kaptan)

          Tahsin

          Hasan

          Sergen

          Dilara

          Gamze

          Tanya

          Barış

          Batuhan

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef elenen isim açıklandı. Ayaz, Tanya ve Sefa ilk turda başarılı oldu ve potadan kurtuldu. Eda ile Suna eleme potasında yarıştı. Yemekten çıkan kalamar kıkırdağı nedeniyle Suna elenen isim oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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