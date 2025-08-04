MasterChef'te heyecan yılın ilk kaptanlık oyunu ile başladı. Yarışmacılar MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı olmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Günün sonunda kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı aynı zamanda ilk dokunulmazlığın da sahibi oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 4 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...