MasterChef Türkiye eleme gecesinde Ümmühan'ın vedası, yarışmacılar arasında duygusal anlara sahne oldu. MasterChef yeni bölümünde ise heyecan kaptanlık yarışı ile devam etti. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından en başarılı tabağın sahibi mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı, aynı zamanda dokunulmazlığın da sahibi oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 26 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...