MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme gecesinde MasterChef'in favori isimlerinden olan Ezgi'nin yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandı. Yeni bölümde ise yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi mantıyı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 18 Kasım MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...