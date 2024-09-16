MasterChef Türkiye'de rekabet her geçen gün artıyor. Eleme gecesinde Beril MasterChef hayallerine veda ederken, yarışmaya yedeklerden Bera dahil oldu. MasterChef yeni bölümünde ise yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takım kaptanı en güçlü takımı kurmak için mücadele verdi. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 16 Eylül MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...