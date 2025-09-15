MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 15 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef'te yeni hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Mavi ve kırmızı takım kaptanın belirleneceği gecede, şefler yarışmacılardan, 'Tiramusu' yapmalarını istedi. En yüksek puanını alan yarışmacı 7. haftanın mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı bireysel dokunulmazlığın yanı sıra, kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 15 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte 15 Eylül 2025 Pazartesi MasterChef'te mavi ve kırmızı takım...
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak eleme gecesinde İlhan, MasterChef hayallerine veda eden son yarışmacı olmuştu. Meryem ise yedeklerden ana kadroya giren isim olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlık oyununun ardından yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı, kaptanların seçimi ile belli oldu. "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 15 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı İhsan oldu.
Mavi takım kaptanı İhsan, kırmızı takım kaptanı olarak Onur'u seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:
Mavi Takım
İhsan (Takım Kaptanı)
Hakan
Furkan
Ayla
Gizem
Sezer
Mert
Eylül
Çağlar
Meryem
Kırmızı Takım
Onur (Takım Kaptanı)
Çağatay
Sümeyye
Özkan
Murat Can
Barış
Cansu
İrem
Nisa
Ayten
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim Meryem oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 14 EYLÜL2025
Masterchef'te elenen son yarışmacı İlhan oldu.
