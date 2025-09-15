Habertürk
        MasterChef'te yeni hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Mavi ve kırmızı takım kaptanın belirleneceği gecede, şefler yarışmacılardan, 'Tiramusu' yapmalarını istedi. En yüksek puanını alan yarışmacı 7. haftanın mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı bireysel dokunulmazlığın yanı sıra, kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 15 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte 15 Eylül 2025 Pazartesi MasterChef'te mavi ve kırmızı takım...

        Giriş: 15.09.2025 - 20:54 Güncelleme: 16.09.2025 - 00:19
        • 1

          MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak eleme gecesinde İlhan, MasterChef hayallerine veda eden son yarışmacı olmuştu. Meryem ise yedeklerden ana kadroya giren isim olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlık oyununun ardından yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı, kaptanların seçimi ile belli oldu. "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 15 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı İhsan oldu.

          Mavi takım kaptanı İhsan, kırmızı takım kaptanı olarak Onur'u seçti.

        • 3

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:

          Mavi Takım

          İhsan (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Furkan

          Ayla

          Gizem

          Sezer

          Mert

          Eylül

          Çağlar

          Meryem

        • 4

          Kırmızı Takım

          Onur (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Sümeyye

          Özkan

          Murat Can

          Barış

          Cansu

          İrem

          Nisa

          Ayten

        • 5

          MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim Meryem oldu.

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? 14 EYLÜL2025

          Masterchef'te elenen son yarışmacı İlhan oldu.

