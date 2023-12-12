MasterChef kaptan kim oldu? 11 Aralık MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için geri sayım başladı. MasterChef'te adım adım finale gidilirken, yarışmacı sayısının azalmasıyla yarışmada mücadele dozu artıyor. Yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarının belli olacağı gecede şefler yarışmacılardan 20 adet midye dolma yapmalarını istedi. İşte 11 Aralık Pazartesi MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...
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MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı gecenin sonunda mavi takım kaptanı oldu. Peki, "MasterChef kaptan kim oldu? 11 Aralık MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu?" İşte MasterChef All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Eren oldu. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanı olarak Dilara'yı seçti. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturdu.
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DÜELLOYU KİM KAZANDI?
Mavi takım kaptanı Eren ve kırmızı takım kaptanı Dilara düello oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen düello oyununu kırmızı takım kaptanı Dilara kazandı. Düelloyu kazanan kırmızı takım bir sonraki günün yemeğini önceden öğrenme fırsatını yakaladı.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte haftanın yeni takımları:
Mavi Takım
Eren (Kaptan)
Hasan
Sergen
Esra
Batuhan
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Kırmızı Takım
Dilara (Kaptan)
Tahsin
Barbaros
Kıvanç
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından bu hafta yarışmaya veda eden isim Cemre oldu.
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