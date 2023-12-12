Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptan kim oldu? 11 Aralık 2023 MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı ve takımlar nasıl oldu?

        MasterChef kaptan kim oldu? 11 Aralık MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için geri sayım başladı. MasterChef'te adım adım finale gidilirken, yarışmacı sayısının azalmasıyla yarışmada mücadele dozu artıyor. Yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarının belli olacağı gecede şefler yarışmacılardan 20 adet midye dolma yapmalarını istedi. İşte 11 Aralık Pazartesi MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 00:24 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı gecenin sonunda mavi takım kaptanı oldu. Peki, "MasterChef kaptan kim oldu? 11 Aralık MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu?" İşte MasterChef All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Eren oldu. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanı olarak Dilara'yı seçti. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturdu.

        • 3

          DÜELLOYU KİM KAZANDI?

          Mavi takım kaptanı Eren ve kırmızı takım kaptanı Dilara düello oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen düello oyununu kırmızı takım kaptanı Dilara kazandı. Düelloyu kazanan kırmızı takım bir sonraki günün yemeğini önceden öğrenme fırsatını yakaladı.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte haftanın yeni takımları:

          Mavi Takım

          Eren (Kaptan)

          Hasan

          Sergen

          Esra

          Batuhan

        • 5

          Kırmızı Takım

          Dilara (Kaptan)

          Tahsin

          Barbaros

          Kıvanç

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından bu hafta yarışmaya veda eden isim Cemre oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        "Kabul edilemez!"
        "Kabul edilemez!"
        İşte utanç görüntüleri
        İşte utanç görüntüleri
        TFF olağanüstü toplandı!
        TFF olağanüstü toplandı!
        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Habertürk Anasayfa