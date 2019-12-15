Galatasaray’ın milli futbolcusu Ömer Bayram bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Ömer son olarak Ankaragücü maçında Sofiane Feghouli’nin golünde asist yaptı. Bu sezon 11 Süper Lig, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 resmi müsabakaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, toplam 5 asist yaptı. Milli futbolcu, bu performansı ile takımda en çok asist yapan futbolcu konumunda bulunuyor.

Mücadeleye 11’de başlayan başarılı futbolcu 90 dakikada sahada kaldı.