Kıran, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere, Türk futbolunun, Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarını uzun süre unutmayacağını belirtti.
Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün Galatasaray maçında verdiği kararların yanlış olduğunu savunan Kıran, "Maçtaki kararları tartışmaya bile gerek yok. Ben takımı sahadan çekmediğime pişmanım. Böyle bir rezalet Türk futbolunda ne görüldü ne de bir daha görülecek. Artık o maçı bırakalım diye düşünüyorum. Yaşananlar yaşandı. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir yaptırım uygulayacak, böyle bırakmayacaktır. İnsanların emeğini çalmak kolay iş değil. TFF ve Merkez Hakem Kurulu gereğini yapacaktır diye düşünüyorum." dedi.
Kıran, hafta sonu karşılaşacakları GZT Giresunspor'unGiresunspor'un da kendileri gibi ligde kalma yarışında olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz de sıkıntılıyız, onlar da sıkıntılı. İnşallah temiz bir maç olur, hakem hatalarıyla sonuç belirlenmez. Biz 24 haftadır bağırıyoruz. 24 haftadır bize ciddi anlamda operasyon yapılıyor. İnşallah bitecektir. Zaten bitmezse hakikaten sıkıntı var. Bir takımın üzerine bu kadar oynanmaz ama ben bunun sebeplerini biliyorum. Sebeplerini çözdüm. Nereden neyin geldiğini, hepsini gayet iyi biliyorum. Onlar için bir zaman tanıyorum. O zaman içerisinde bunu düzelttiler düzelttiler, düzeltmezlerse Türk futbolunda ciddi anlamda deprem olacak."
Yayıncı kuruluşun ÇaykurÇaykur Rizespor lehine olan pozisyonları vermediğini öne süren Kıran, "Galatasaray maçında Gedson'unGedson'un kaval kemiğine yapılan faul sonrası aleyhimize karar veriliyor, görüntülerde yer almıyor. Çok enteresan işler oluyor. Galatasaray'ı kurtarmak için bunlara gerek yok. Galatasaray kendi kendini kurtarır. Diğer tarafta inşallah GZT GiresunsporGiresunspor maçı temiz geçer. Hakem etkilemez. Hem GiresunsporGiresunspor hem de Rizespor bizim takımımız. Hak eden kazansın." diye konuştu.
Kıran, ÇaykurÇaykur Rizespor'a sahip çıkması gereken kişilerin yeterince destek olmadığını kaydederek, "Artık insanlar memleketine, vatanına sahip çıksın. Vatana hizmet etmemek, memlekete hizmet etmemek de bana göre hainliktir. Kimse hainlik damgasını yemek istemez. Herkes akıllı olsun." ifadelerini kullandı.
Taraftarların elinden geleni yaptığını, takıma sahip çıktığını belirten Kıran, "Bu olaylardan sonra neyin ne olduğunu çok daha iyi gördüler. Bu saatten sonra ÇaykurÇaykur Rizespor taraftarı takımına beş elle değil, 15 elle sarılacak. Bizim yaşadıklarımızı, bize yaşatılanları görüyorlar. Herkes takımına, memleketine sahip çıkacak. Memleketimize sahip çıkacağız. Burası bizim memleketimiz. Başka Rize yok. Hepimiz elimizde ne varsa, tüm gücümüzle Rizespor'a sahip çıkacağız ve takımımız hak ettiği yerlere gelecek." diyerek sözlerini tamamladı.
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