12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Takım uydulara yerli anten
- Profen İş Geliştirme Grup Başkanı Odaman: - "Uydu yer istasyonlarında Profen'in geliştirdiği 2 metreden 7 metreye kadar değişik çaplardaki yerli ve milli anten sistemleri kullanılabilecektir" - "Profen olarak Ar-Ge ekiplerimizce tasarlanan yerli anten sistemi, X ve S bantlarda çift bant çalışabilen, cassegrain yapıda, monopulse takip özelliğine sahiptir" - "Projenin başarısı ülkemizin Ar-Ge kabiliyetlerine ve uydu sektöründeki küresel itibarına güç katmaktadır"
Profen İş Geliştirme Grup Başkanı Cem Odaman, şirketlerinin Ar-Ge ekiplerince tasarlanan yerli anten sisteminin uydu yer istasyonlarında kullanılabileceğini bildirdi.
Odaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2020'de global bir şirket olarak hizmet veren Profen'in de stant açtığını söyledi.
Şirketlerinin büyüyen Ar-Ge merkezi ile uydu haberleşme, telekomünikasyon-veri merkezi, savunma teknolojileri, kablo TV-zayıf akım sistemleri, EPC ve enerji sektörlerine ürün ve hizmet verdiğini belirten Odaman, RF, mekanik, mekatronik, yazılım, gömülü sistemler ve vakum elektroniği alanlarında uzmanlaşmış ekipleriyle stratejik hedeflerine uygun ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verecek yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade etti.
Fuarda, milli yer istasyonu geliştirme projelerini sergiledikleri bilgisini veren Odaman, bu kapsamda tasarımı yapılarak üretilen 7,3 metre çapındaki X-Y Pedestal Anten Sistemi'nin milli uydular kadar son zamanlarda SpaceX, Amazon gibi dev firmaların yatırımını yaptığı küresel takım uyduları için de büyük önem taşıdığını dile getirdi.
Odaman, TÜBİTAK Uzay'ın yönetiminde geliştirilen projede, ana yüklenici olarak tasarım, üretim ve entegrasyon faaliyetlerinin Profen tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Profen olarak Ar-Ge ekiplerimizce tasarlanan yerli anten sistemi, X ve S bantlarda çift bant çalışabilen, cassegrain yapıda, monopulse takip özelliğine sahiptir. Projenin başarısı ülkemizin Ar-Ge kabiliyetlerine ve uydu sektöründeki küresel itibarına güç katmaktadır." dedi.
- Uydular dünyayı kuşatıyor
Uydu endüstrisinde önemli değişimler yaşandığına dikkati çeken Odaman, yer-senkron uyduların yanında, alçak irtifa uydu yörüngelerin öneminin de hızla arttığını anlattı.
Odaman, SpaceX, Amazon, Oneweb gibi küresel firmaların isimlerinin, uydu hizmetleri alanında yatırımlarıyla sıkça gündeme geldiğine işaret ederek, "Bunların ortak özellikleri ise çok sayıda küçük uyduyla dünyayı bir battaniye gibi kuşatarak, yeryüzünün her noktasına veri bağlantısı ve internet erişimi hizmetini sunmaktır." diye konuştu.
Son teslimatla SpaceX'in yörüngedeki uydu sayısının 180'i bulduğunu dile getiren Odaman, şirketin yörüngede en büyük uydu filosuna sahip operatör olduğunu kaydetti.
Odaman, bu şirketlerin uzayda takım uydu filosunun yanı sıra yerde bu uyduları takip etme kabiliyetine sahip yüzlerce uydu yer istasyonu işletmeleri gerektiğini belirterek, "Bu uydu yer istasyonlarında Profen'in geliştirdiği 2 metreden 7 metreye kadar değişik çaplardaki yerli ve milli anten sistemleri kullanılabilecektir." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!