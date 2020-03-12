AA

Takım uydulara yerli anten



- Profen İş Geliştirme Grup Başkanı Odaman: - "Uydu yer istasyonlarında Profen'in geliştirdiği 2 metreden 7 metreye kadar değişik çaplardaki yerli ve milli anten sistemleri kullanılabilecektir" - "Profen olarak Ar-Ge ekiplerimizce tasarlanan yerli anten sistemi, X ve S bantlarda çift bant çalışabilen, cassegrain yapıda, monopulse takip özelliğine sahiptir" - "Projenin başarısı ülkemizin Ar-Ge kabiliyetlerine ve uydu sektöründeki küresel itibarına güç katmaktadır"

Profen İş Geliştirme Grup Başkanı Cem Odaman, şirketlerinin Ar-Ge ekiplerince tasarlanan yerli anten sisteminin uydu yer istasyonlarında kullanılabileceğini bildirdi.

Odaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2020'de global bir şirket olarak hizmet veren Profen'in de stant açtığını söyledi.

Şirketlerinin büyüyen Ar-Ge merkezi ile uydu haberleşme, telekomünikasyon-veri merkezi, savunma teknolojileri, kablo TV-zayıf akım sistemleri, EPC ve enerji sektörlerine ürün ve hizmet verdiğini belirten Odaman, RF, mekanik, mekatronik, yazılım, gömülü sistemler ve vakum elektroniği alanlarında uzmanlaşmış ekipleriyle stratejik hedeflerine uygun ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verecek yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Fuarda, milli yer istasyonu geliştirme projelerini sergiledikleri bilgisini veren Odaman, bu kapsamda tasarımı yapılarak üretilen 7,3 metre çapındaki X-Y Pedestal Anten Sistemi'nin milli uydular kadar son zamanlarda SpaceX, Amazon gibi dev firmaların yatırımını yaptığı küresel takım uyduları için de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Odaman, TÜBİTAK Uzay'ın yönetiminde geliştirilen projede, ana yüklenici olarak tasarım, üretim ve entegrasyon faaliyetlerinin Profen tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Profen olarak Ar-Ge ekiplerimizce tasarlanan yerli anten sistemi, X ve S bantlarda çift bant çalışabilen, cassegrain yapıda, monopulse takip özelliğine sahiptir. Projenin başarısı ülkemizin Ar-Ge kabiliyetlerine ve uydu sektöründeki küresel itibarına güç katmaktadır." dedi.

- Uydular dünyayı kuşatıyor

Uydu endüstrisinde önemli değişimler yaşandığına dikkati çeken Odaman, yer-senkron uyduların yanında, alçak irtifa uydu yörüngelerin öneminin de hızla arttığını anlattı.

Odaman, SpaceX, Amazon, Oneweb gibi küresel firmaların isimlerinin, uydu hizmetleri alanında yatırımlarıyla sıkça gündeme geldiğine işaret ederek, "Bunların ortak özellikleri ise çok sayıda küçük uyduyla dünyayı bir battaniye gibi kuşatarak, yeryüzünün her noktasına veri bağlantısı ve internet erişimi hizmetini sunmaktır." diye konuştu.

Son teslimatla SpaceX'in yörüngedeki uydu sayısının 180'i bulduğunu dile getiren Odaman, şirketin yörüngede en büyük uydu filosuna sahip operatör olduğunu kaydetti.

Odaman, bu şirketlerin uzayda takım uydu filosunun yanı sıra yerde bu uyduları takip etme kabiliyetine sahip yüzlerce uydu yer istasyonu işletmeleri gerektiğini belirterek, "Bu uydu yer istasyonlarında Profen'in geliştirdiği 2 metreden 7 metreye kadar değişik çaplardaki yerli ve milli anten sistemleri kullanılabilecektir." dedi.